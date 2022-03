Começa remoção de entulhos e limpeza onde ficava prédio implodido da SSP

A segunda etapa da limpeza do terreno do antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que foi, após ter sido atingido por umem julho de 2021, começou esta semana. A nova etapa faz parte das obrigações da empresa contratada para o serviço, que inclui o descarte adequado dos resíduos. Os caminhões estão recolhendo entulhos na área entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Castelo Branco, no Centro de Porto Alegre. São cerca de 20 mil toneladas de escombros. As estruturas mais altas que ainda estavam em pé no terreno, após a detonação, já foram derrubadas com ajuda de cabos tracionados. Os primeiros dias de trabalho focam na fragmentação para separação do concreto das ferragens. A empresa deve concluir a limpeza no prazo planejado, de cerca de um mês.