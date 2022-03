Palácio Piratini é iluminado com cores da bandeira da Ucrânia

O Palácio Piratini está iluminado com as cores azul e amarela, que estampam a bandeira da Ucrânia, desde o fim da tarde desta terça-feira (1º). A iniciativa partiu do Governo do Estado como forma de homenagear o país do leste europeu, que está há quase uma semana como alvo de ofensiva militar da Rússia. O governador Eduardo Leite (PSDB) declarou o ato simbólico como "uma singela homenagem à resistência do povo ucraniano. Acima de tudo, sempre, estão a paz e a defesa da vida humana. A autodeterminação dos povos, a democracia e a liberdade são princípios éticos, cuja violação deve ser, sempre, condenada de maneira intransigente". A medida seguiu homenagens semelhantes feitas em monumentos e prédios históricos em países da Europa e dos Estados Unidos., com o governo de Moscou anunciando ataque a prédios militares ucranianos.