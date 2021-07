Rio Grande do Sul tem 11 mil com Covid-19 a cada 100 mil habitantes

O Rio Grande do Sul está com uma média de 11 mil contaminados por Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 8% dos mais de 1,251 milhão de infectados desde março do ano passado necessitaram hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A doença tem matado 283 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado, e - com o registro de 54 óbitos neste sábado (10) - o novo coronavírus já responde por 32.196 vítimas fatais em território gaúcho.

O número de casos confirmados também aumentou, com 4.139 notificações neste sábado (10). Com isso, o Estado já conta com 1.251.502 contaminados, somando as ocorrências dos 497 municípios. Destes, 1.207.018 (96%) já se recuperaram e outros 12.198 (1%) seguem em acompanhamento.

Ainda conforme o boletim diário da SES, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos segue estável, com 79% da capacidade preenchida por 2.697 pacientes. Do total de 3.415 leitos disponíveis, 1.376 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19.

Em Porto Alegre, a doença já atingiu 159 mil pessoas, e vitimou um total de 5.194 indivíduos. Neste sábado, a Capital registrou 673 novos casos e cinco óbitos por conta do novo coronavírus. Outras cidades também tiveram mais de uma centena de notificações a exemplo de Portão (276), Canoas (164), Gravataí (153), Rio Grande (137), Santa Maria (135) e Caxias do Sul (102).