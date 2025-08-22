Zagueiro ou volante? Noriega se diz 'confortável nas duas funções' em apresentação no Grêmio

No início da tarde desta sexta-feira (22),o polivalente Erick Noriega foi oficialmente apresentado pelo Grêmio. O atleta de 23 anos deu suas primeiras palavras com a camisa do Tricolor. Além de destacar a força da torcida gremista, também se disse empolgado com a oportunidade e destacou que já está pronto para atuar neste sábado (23) na Arena. O contrato do jogador vai até o final de 2028.

Durante a entrevista, o jogador respondeu às dúvidas levantadas quanto a sua posição de preferência. “Eu atuava como volante quando estava na base e voltei a atuar assim no ano passado. Mas me sinto confortável atuando nas duas funções, como o treinador preferir”, destacou. A expectativa é que apareça como primeiro volante na equipe do técnico Mano Menezes, mas em uma eventual ausência de Balbuena, pode aparecer no lado direito da defesa.



Nascido no Japão, o "Samurai", como foi apelidado, também destacou a força que viu nas arquibancadas da Arena quando enfrentou o Grêmio pela Sul-Americana. "O gremista cantou de uma maneira que eu não imaginava. Eu gosto disso, eles estão sempre ajudando. Assim como eles ajudam torcendo eu vou ajudar o clube no campo", concluiu.

Apesar de ter nascido no país asiático, passou boa parte da infância no Peru, onde é naturalizado. No país latino americano começou sua formação como jogador. No entanto ele retornou ao Japão para terminar o período nas categorias de base e se profissionalizar. Depois de duas temporadas atuando na Terra do Sol Nascente, em 2021, tentou carreira na Alemanha. Mas apesar de estar acertado com Colônia Sub-23 e no SV Straelen não conseguiu ficar no país devido a problemas com o visto. O atleta voltou a atuar profissionalmente apenas dois anos depois, quando retornou ao Peru.



Depois de boas campanhas pelo Universidad de San Martín e Comerciantes Unidos, o nipo-peruano chamou atenção do Alianza Lima. Foi justamente na equipe, que ele começou a transição de zagueiro para volante. Para se adaptar à nova função teve auxílio da tecnologia. No clube fez exercícios usando óculos de realidade virtual.

Já com nome no BID, Noriega pode estar entre os relacionados para a partida deste sábado (23), às 21h, contra o Ceará na Arena.

A outra boa notícia é que Arthur acertou sua saída da Juventus, da Itália. A Velha Senhora, aceitou liberar o jogador sem custo, mas em modelo diferente do proposto inicialmente pelos gremistas. Caso a diretoria aceite os termos, o atleta de 29 anos chegará ao clube gaúcho por empréstimo. Antes, a ideia era que o jogador conseguisse a rescisão juntos dos Europeus antes de assinar com o Grêmio. A negociação deve ser finalizada ainda nesta sexta. Ainda não se sabe até quando vai o empréstimo.