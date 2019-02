9

2019-02-05 17:52:00

Prefeitura quer entregar estrutura provisória do Cais Mauá até março

Bruna Suptitz

Considerado um projeto piloto das obras de revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre, a prefeitura promete entregar até o dia 26 de março - aniversário de 247 anos da cidade - um trecho próximo à Usina do Gasômetro com 600 vagas de estacionamento e dois hectares de área para um espaço de convivência.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), vai ser um "aperitivo" do que a população pode esperar da revitalização do Cais Mauá. Em evento nesta terça-feira (5) na Associação Comercial de Porto Alegre, Marchezan informou que essa primeira etapa já tem investidor, mas não revelou quem, e está viabilizada financeiramente.

Apesar do curto tempo para o cumprimento do prazo apresentado, o Executivo acredita ser viável, pois esse projeto piloto não exige obras - Marchezan informou que o Armazém 7, na área que abrigará o espaço de convivência, permanece como está, e containers serão instalados para receber estruturas de comércio e gastronomia.

Essa entrega, contudo, será provisória, ocupando o trecho que futuramente será destinada à área comercial, com a construção de um shopping center. O espaço será ocupado dessa maneira por até quatro anos, quando deve ser concluída a revitalização dos armazéns.