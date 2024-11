Investimento imobiliário em Nova Santa Rita no valor de R$ 140 milhões será apresentado neste sábado

A Aviva Urbanismo apresenta, neste sábado, das 10h às 18h, para moradores, visitantes e para mais de 40 empresários, o empreendimento batizado de Legano Bairro Cidade. A iniciativa tem como objetivo movimentar a economia e trazer mais visibilidade para o município Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, local onde foi implantado este bairro planejado e com urbanização de alto padrão construtivo.



A empresa, que é um dos principais players do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, tem investido fortemente no município, onde já possui três empreendimentos e dois com 100% dos lotes vendidos. Em 2022, a Aviva Urbanismo executou a terceira etapa do projeto do Legano Bairro Cidade, com investimento de R$ 40 milhões, como parte do total de R$ 140 milhões previstos entre 2020 e 2027. Bom, como foi descrito, este projeto divide-se em três fases. Os lotes médios são de 420 metros quadrados, com VGV estimado de R$ 108 milhões.



"As nossas ações no Bairro Cidade têm como objetivo não apenas promover o empreendimento, mas também criar uma rede de apoio social, envolvendo os moradores e visitantes em uma iniciativa que vai além da moradia e da infraestrutura”, informa Pedro Augusto Tolotti, sócio proprietário da Aviva Urbanismo.

Gravataí e Osório também são alvos da Aviva Urbanismo

Além do Legano Bairro Cidade, a Aviva Urbanismo possui outros empreendimentos em construção em outras cidades. “O Monet é um residencial de alto padrão em Gravataí, com 480 lotes residenciais e 21 comerciais, que variam a partir de 360 metros quadrados, e representa um investimento de R$ 70 milhões.

Já o Nau, em Osório, é um projeto diferenciado, que terá uma orla com resort privativo, e o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 140 milhões. Os 494 lotes desse empreendimento vão de 300 a 730 metros quadrados”, detalhou Tolotti. Ambos estão previstos para serem entregues em 2026.