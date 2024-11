Congresso busca conscientizar sobre construção sustentável no Estado

O Greenbuilding Brasil 2024 + Inovar Sinduscon RS, considerado o maior evento de construções sustentáveis da América Latina, reúne a reconstrução do Rio Grande do Sul e as construções em modelos sustentáveis. Além de empresas nacionais e internacionais, o evento no Teatro Unisinos, na Zona Norte de Porto Alegre, é direcionado aos estudantes.

Na tarde desta terça-feira (5), mais de 500 pessoas participaram das palestras e painéis. Entre as temáticas abordadas estão as mudanças climáticas no contexto da inovação e os conceitos do novo urbanismo, além de cases de sustentabilidade na construção e o plano de reconstrução da Capital.



Segundo o anfitrião do evento, presidente do Sindicato das Indústrias no Estado do RS (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, o seminário estava planejado ainda antes das enchentes. “Seria um evento com foco nas inovações e nos produtos de uma nova era, mas acabamos inserindo a reconstrução porque temos que pensar o tema com o viés social economicamente viável, olhando também para o sustentável”.