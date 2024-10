Conferência internacional debate sustentabilidade na construção civil

A sustentabilidade na construção civil e como novos processos podem contribuir para a reconstrução do RS será tema da conferência internacional Greenbuilding Council Brasil 2024 e Inovar Sinduscon-RS 2024, na próxima semana em Porto Alegre. No evento Construções sistentáveis e produtos para uma nova era serão discutidos cases e experiências nacionais e internacionais com palestrantes de diversas áreas

O Inovar – feira de inovação do Sindicato da Construção Civil – vem sendo realizado anualmente, e neste ano fismou parceria com a GCB. Conforme o presidente da entidade, Cláudio Teitelbaum, a definição da conferência se deu, sobretudo, para marcar os 75 anos do sindicato. “Para esse momento, teria que ser a reconstrução do Estado”, observou.

Nos dois dias do evento, com encontros presenciais no Teatro Unisinos , em Porto Alegre, e um congresso online, mais de 40 conteúdos terão como foco mudanças climáticas, sustentabilidade na construção e produtos imobiliários para uma nova era. Também serão tratados temas como economia e fontes de financiamento. Em visita ao Jornal do Comércio, Teitelbaum observou que a sustentabilidade na construção civil vai se tornar efetiva se estiver baseada em três pilares, o social, com a reconstrução, o econômico, com os cenários macroeconômicos, e os produtos do meio ambiente.



A motivação das lideranças do Greenbuilding Council Brasil é transformar a indústria da construção civil e cultura da sociedade em direção à sustentabilidade, utilizando as forças de mercado em edificações e comunidades de forma integrada. O GCB quer garantir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, impactos sócio ambientais e uso de recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das comunidades.