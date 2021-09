A produção em três períodos na fábrica localizada no interior do estado de São Paulo começará em janeiro de 2022. A medida tem o objetivo de aumentar a oferta dos veículos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla Cross, atendendo à crescente demanda no País e na América Latina. A decisão da Toyota de operar 24 horas por dia em Sorocaba elevará em 25% o volume de produção anual, de 122 mil para 152 mil unidades.

O processo de contratação da mão de obra necessária à implantação do terceiro turno ocorrerá ainda neste mês de setembro. Serão cerca de 450 novas vagas para a planta de Sorocaba e cerca de 50 outros postos de trabalho distribuídos em outras unidades da empresa no Brasil. A geração de empregos também envolverá a cadeia de fornecedores, em uma estimativa de 350 novos colaboradores.

Com nove anos de existência, a fábrica de Sorocaba é resultado de um investimento de US$ 600 milhões. Foi a terceira unidade produtiva da Toyota no País e já passou por dois ciclos de modernização e ampliação, absorvendo R$ 2 bilhões nos aportes extras.

“Essa iniciativa está sendo possível graças à excelente integração que fizemos com colaboradores, sindicato, fornecedores, concessionários e governo. Tenho certeza de que os 850 empregos diretos e indiretos que serão criados impactarão positivamente nesse período tão delicado que todos vivemos”, declara Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.