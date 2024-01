Confira os estragos do temporal no Rio Grande do Sul

Atualizada às 9h51min de quarta-feira (17)

forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul rastro de destruição em várias cidades. Em apenas uma hora, Porto Alegre registrou 76 milímetros de precipitação, mais da metade da média prevista para janeiro (110 milímetros), segundo a prefeitura. O vento chegou a 89 km/h no Aeroporto Salgado Filho. a partir da tarde desta terça-feira (16) deixou um.

Na manhã desta quarta-feira (17), o cenário é de árvores caídas, galhos, postes de luz e outros objetos, bloqueando totalmente ou parcialmente ruas e avenidas.

Por volta de 7h desta quarta, havia mais de 150 registros de árvores ou galhos caídos pela cidade. Das seis Estações de Tratamento de Água do (Etas) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), cinco estão paralisadas por falta de energia. Também são 11 casas de bomba sem luz, o que prejudica o escoamento da água acumulada pela chuva.

prefeito Sebastião Melo diz que é difícil contabilizar os estragos Em entrevista coletiva na manhã desta quarta, oem todas em regiões da cidade. Sobre o fornecimento de água e luz, Melo afirma que só deve haver a normalização dos serviços em três ou quatro dias. "Não esperem que tudo seja normalizado hoje à tarde ou amanhã. Essa questão da água é gravíssima. Gostaria de pedir a calma e a compreensão dos porto-alegrenses", destaca o prefeito.

10h38 - A administração do Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, esteve no local para avaliar os estragos causados pelas chuvas.

Boletim da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quarta-feira (17) aponta para a incidência de temporais isolados sobre o território gaúcho nos próximos dias. A previsão é de que o tempo permaneça instável no próximo fim de semana.

O prefeito Sebastião Melo está desde a madrugada de quarta-feira (17) no Centro Integrado de Serviços de Porto Alegre (Ceic) acompanhando os trabalhos das equipes que estão atendendo as ocorrências provenientes do forte temporal que atingiu Porto Alegre a partir da noite de terça.

Confira os pontos com bloqueio no trânsito em Porto Alegre devido ao temporal 9h29min -

Diversos pontos estão com bloqueio total ou parcial no trânsito em Porto Alegre devido ao temporal que atingiu a cidade entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 106 ocorrências devido às chuvas nesta quarta.

Rodovias do RS enfrentam pontos com interrupções 9h21min -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa os pontos de bloqueios nas rodovias na manhã desta quarta-feira (17) devido aos estragos causados pelo temporal. Há trechos com interrupção total e parcial em decorrência de queda de barreiras, árvores, pontes e outros problemas.

9h - Temporal deixa pontos de destruição em Porto Alegre

Pelas ruas, em diversos pontos da Capital, é possível ver árvores caídas, placas e postes de luz danificados.

Chuva afeta operação da Trensurb 8h59min -

Devido a alagamento da via entre estações São Pedro e Farrapos, os trens da Trensurb circulam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a Trensurb, a EPTC já foi acionada para providenciar transporte emergencial por ônibus entre as estações Mercado e Farrapos.

Defesa Civil confirma um óbito em decorrência dos temporais no RS 8h46min -

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (16) levaram à morte de um morador de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, o homem foi atingido pela marquise de um supermercado que caiu com a força do vento.

Mais de 1 milhão de pontos estão sem luz após o temporal no RS 8h34min -

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17) deixa mais de 1 milhão de pontos sem luz.

Uma tempestade com ventos fortes e chuva intensa caiu sobre Porto Alegre na noite desta terça-feira (16). Depois de muitos trovões e ventania, por volta das 21h30min o temporal desabou, acompanhado por fortes rajadas de vento. O evento climático de grandes proporções seguiu na hora seguinte, sem interrupções, e com grande intensidade. A chuvarada arrefeceu apenas um pouco antes das 23h desta terça.