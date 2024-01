Para os próximos dias, a previsão é de temporais isolados no RS

Boletim do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet/UFPel), divulgado na manhã desta quarta-feira (17), o Rio Grande do Sul segue influenciado pelo sistema de baixa pressão no Paraguai e sobre a costa do Paraná e Santa Catarina. Sendo assim, são esperadas, para os próximos dias, áreas de instabilidade que provocarão acumulados de precipitação mais significativos, com presença de trovoadas e potencial para queda de granizo sobre a Metade Norte e Vale Central do Estado.

Além disso, dados da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul aponta para a incidência de temporais isolados sobre o território gaúcho nos próximos dias. A previsão é de que o tempo permaneça instável no próximo fim de semana.

Na quinta-feira (18), "as chuvas fortes devem seguir atuando no Norte, Vales, Região Metropolitana, Leste e Serra, especialmente pela madrugada e manhã, devido aos ventos úmidos em direção à costa e a influência da baixa pressão. Os acumulados podem variar entre 40 mm/dia e 70 mm/dia, especialmente no Norte e na Serra. Na Campanha, Sul e Centro-Noroeste, são previstas chuvas fracas". Na sexta-feira (19), a umidade do oceano favorece chuva fraca a moderada em boa parte do Estado, podendo ser forte e com trovoadas entre as Regiões Noroeste e Norte.