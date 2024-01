Apesar de casas destelhadas, Porto Alegre ainda não apresenta desalojados

O forte temporal que atingiu Porto Alegre entre a noite de terça-feira Uma delas é um bar localizado na esquina da rua Caldre Fião com a Tijuca, no bairro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre, que ficou completamente destruído. (16) e a madrugada de quarta-feira (17) deixou diversas construções muito prejudicadas., no bairro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre, que ficou completamente destruído.

LEIA TAMBÉM: Confira os estragos do temporal no Rio Grande do Sul

Apesar disso, segundo informações da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), não foi preciso acolher famílias até o fechamento desta reportagem.

• LEIA TAMBÉM: Saiba como pedir ajuda para solucionar os estragos do temporal em Porto Alegre

De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, foram registradas diversas ocorrências e árvores caindo sobre residências e destelhamento em praticamente a cidade inteira. Apenas o extremo sul e a região das ilhas não tiveram registro de ocorrências. O número de destelhamentos na Capital não foi confirmado.

A Fasc ainda informa que 11 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), os três Centros POP e o Centro Dia Idoso Zona Sul estarão fechados a partir das 13h por inconsistência na rede elétrica, àgua e internet inviabilizando os acompanhamentos às famílias.

Confira as Unidades sem atendimento:

• CRAS: Centro Sul, Cristal, Eixo Baltazar, Farrapos, Glória, Ilhas, Leste II, Norte, Partenon, Santa Rosa e Timbaúva.



• CREAS: Leste, Eixo Baltazar, Norte, Centro Sul, CDI Zona Sul, Centro POP Santana, Floresta e Navegantes.

Ação Emergencial

As equipes da Fasc estão em alerta para atender chamados em todas as regiões da cidade. O Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana, está pronto para acolher famílias de áreas de risco, se necessário. As pessoas em situação de rua estão recebendo orientações para aceitarem o acolhimento na rede municipal.

Serviços:



Em caso de ocorrências emergenciais nas residências como destelhamentos e queda de árvores ou acolhimento provisório, é importante que a comunidade informe as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118.