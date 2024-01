Ao menos seis escolas de Porto Alegre registram estragos por conta do temporal

temporal que atingiu Porto Alegre ao menos seis escolas registraram estragos. Entre as ocorrências, estão destelhamento, falta de energia e queda de árvores. Com oentre a terça (16) e a madrugada desta quarta-feira (17),. Entre as ocorrências, estão destelhamento, falta de energia e queda de árvores.

Na EMEI Vale Verde, no bairro Jardim Itu, o refeitório foi destelhado; na EMEI Jardim Bento Gonçalves, no bairro Partenon, e na EMEF Gov. Ildo Meneghetti, no Rubem Berta, também houve destelhamento.

Na EMEB Liberato, no Sarandi, há registro de falta de energia, janelas e portas quebradas, pórtico caído e árvores quebradas. Há falta de energia na EMEI Vila Valneri, no bairro Mário Quintana. Já na EMEI Maria Marques Fernandes, na Lomba do Pinheiro, as ocorrências são de falta de energia elétrica e pontos de alagamento no prédio.