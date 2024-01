Confira os pontos com bloqueio no trânsito em Porto Alegre devido ao temporal

Diversos pontos estão com bloqueio total ou parcial no trânsito em Porto Alegre devido ao temporal que atingiu a cidade devido aoentre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 106 ocorrências devido às chuvas nesta quarta.

Conforme a EPTC, há registros de 17 bloqueios total ou parcial por acúmulo de água na via, 62 por bloqueio total ou parcial de via em função de árvore na via e 27 por semáforo em amarelo piscante ou fora de operação.

• LEIA MAIS: Rodovias do RS enfrentam pontos com interrupções

Às 8h38min, 29 semáforos estavam foram de operação nos seguintes trechos: Av. Icaraí x Av. Chuí; R. Orfanotrófio x R. Dona Malvina x R. Erechim; R. Orfanotrófio x R. Dona Otília; Av. Borges de Medeiros x Av. Aureliano de Figueiredo Pinto; Av. João Pessoa x R. da República; Av. Independência x R. Garibaldi; Av. Independência x R. Ramiro Barcelos; Av. Osvaldo Aranha x R. Ramiro Barcelos; Av. Osvaldo Aranha x Av. Venâncio Aires; Av. Osvaldo Aranha x Rua Fernandes Vieira; Av. Loureiro da Silva x R. Gen. Lima e Silva; Av. João Pessoa x Av. Des. André da Rocha; Av. Osvaldo Aranha x R. Sarmento Leite; R. Sarmento Leite x R. Irmão José Otão; R. Irmão José Otão x R. Santo Antônio; Av. João Wallig x Av. Dr. Nilo Peçanha; R. Cruzeiro do Sul x R. Dona Malvina; R. Cruzeiro do Sul x R. Dona Otília; R. Cruzeiro do Sul x R. Maria José Alberton Silva; R. Cruzeiro do Sul x Av. Francisco Massena Viêira x Av. Moab Caldas; Av. Moab Caldas x Rua Abelardo Marques; Av. Baltazar de Oliveira Garcia x R. Dona Alzira; Av. Benjamin Constant x Av. São Pedro; Av. Benjamin Constant x Av. Berlim; Av. Bento Gonçalves x Av. Princesa Isabel; Av. Bento Gonçalves x R. Vicente da Fontoura; Av. Bento Gonçalves x Rua Guilherme Schell; Av. Ipiranga x R. Silva Só; Av. Ipiranga x R. Ramiro Barcelos.

A EPTC informa que o cidadão não precisa se deslocar para a entrega presencial de defesa e recurso de infrações ou apresentação de condutor. O atendimento presencial está fechado devido ao temporal e o prazo de entrega será prorrogado sem prejuízo do prazo legal.