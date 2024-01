Rodovias do RS enfrentam pontos com interrupções

Atualizado às 9h55min

O tráfego nas estradas do Rio Grande do Sul também sente os reflexos do temporal que atingiu diversas cidades entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17). Há trechos com interrupção total e parcial em decorrência de queda de barreiras, árvores, pontes e outros problemas.

Bloqueios nas rodovias na área atendida pela EGR

ERS-474 do km 15 ao 22 - bloqueio em decorrência de árvores caídas

ERS-239, do km 58 ao km 60 - bloqueio em decorrência de árvores caídas

Bloqueios nas rodovias federais informados pela PRF:

BR 116

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas;

- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira;

- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total para realização de serviços de concreto projetado a montante (no corte) em trecho crítico onde ocorreu deslizamento em novembro. O trecho será interrompido nos pontos onde hoje já existem os limitadores de largura, do km 175,5 ao 183,5. O trânsito será liberado novamente às 20h do dia 31/01 e retomado com os semáforos.

- Km 256 (Esteio): Interdição Parcial por queda de poste em 16/01/24. Pista lateral interditada (sentido interior-capital), mas o trânsito segue liberado pela via principal.

- Km 252 (Sapucaia do Sul): Interdição Parcial por acúmulo de água na via 16/01/24. Pista lateral (sentido capital-interior) interditada, mas o trânsito segue liberado pela via principal.



BR 470

- Km 236 (Carlos Barbosa): Bloqueio Parcial por árvore caída na via em 16/01/24. Trânsito no sentido crescente em meia pista e no sentido decrescente liberado. Previsão de liberação: entre a madrugada de hoje ou amanhã, dia 17/01/2024, durante o dia.



BR-153

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



