"Quem puder, saia mais cedo para evitar o temporal", diz Eduardo Leite

fortes chuvas e vendaval na Região Metropolitana de Porto Alegre na noite de terça-feira pessoas que puderem evitem deslocamentos, especialmente no fim do dia. Ao fazer o alerta sobre a possibilidade de repetição nesta quarta-feira (17) do fenômeno climático que provocou, o governador Eduardo Leite sugeriu que as, especialmente no fim do dia.

é possível que tenhamos a repetição de um evento extremo E também recomendou, para quem tem atividades na rua que, na medida do possível, antecipe o retorno para evitar a chuvarada prevista para o fim da tarde ou início da noite. “No fim do dia desta quarta-feira,, temporais, chuvas fortes, vendavais, especialmente na Região Metropolitana, Região dos Vales, no Vale do Caí, e em direção ao Litoral Norte. É importante que as pessoas, quem puder, evite deslocamentos”, pediu o governador.

Leite ainda disse que, “quem puder ficar em casa ou sair mais cedo, tendo em vista que é no final do dia (a previsão de temporal e vendaval), quem puder voltar mais cedo para casa, evite se expor a risco”.

O governador ainda observou que Porto Alegre e Região Metropolitana, com cidades que foram muito afetadas, ainda sofrem com obstáculos que precisam ser removidos nas vias.

Então, é melhor “deixar o deslocamento para quem realmente precisa fazer, para evitar maiores transtornos e principalmente evitar se expor a riscos desnecessários neste momento”.