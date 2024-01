Eduardo Leite diz que previsão de temporal no RS nesta quarta-feira e nível dos rios preocupam

previsão de novos temporais no fim da tarde desta quarta-feira (17) na Região Metropolitana de Porto Alegre, e também com o nível dos rios, que já está elevado e poderá subir ainda mais nos próximos dias com chuvas intensas. Forte temporal e vendaval atingiram a capital gaúcha na noite de terça-feira O governador Eduardo Leite manifestou preocupação com a(17) na Região Metropolitana de Porto Alegre, e também com o nível dos rios, que já está elevado e poderá subir ainda mais nos próximos dias com chuvas intensas.

"A informação que eu recebi da nossa Sala de Situação é que ao final do dia poderemos ter novos episódios de temporais", afirmou o governador, durante café da manhã com jornalistas no Palácio Piratini, quando foi lançado o evento sobre segurança pública Connex 2024. Na Região Sul e Centro o pior já passou, de acordo com os prognósticos meteorológicos, completou.

Leite afirmou que ainda não é possível dizer que as chuvas e o vendaval nesta quarta serão na mesma intensidade de terça-feira. “O pessoal não arrisca dizer que vai ser do mesmo tamanho de ontem, mas também não arrisca dizer que não”. Assim, é importante manter a atenção com o clima, especialmente no fim do dia.

Leite ainda manifestou preocupação com o do nível dos rios nas regiões que podem receber novos temporais. Se chover novamente nesta quarta, o efeito nos rios chegaria especialmente na quinta-feira.

O governador reiterou que estão mobilizadas as equipes de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Brigada Militar, atuando nas ruas para reestabelecer a normalidade. E lamentou a morte de uma pessoa em Cachoeirinha. “Tivemos infelizmente um óbito em Cachoeirinha, uma marquise caiu sobre uma pessoa e outros tantos feridos. Foram mais de 500 chamados para o Corpo de Bombeiros e pelo menos 25 municípios reportaram ao governo do Estado maiores danos”, completou.