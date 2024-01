Temporal atinge quatro megalojas da Havan no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas e os ventos que chegaram a quase 100 km/h em algumas regiões do Rio Grande do Sul entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17) causaram estragos em lojas da Havan. Segundo a assessoria de imprensa da varejista, quatro megalojas da rede foram afetadas. As unidades com problemas ficam em Santa Maria, Porto Alegre, Gravataí e Santa Cruz do Sul.

A filial mais impactada foi em Santa Maria, onde algumas telhas foram danificadas e vidros quebrados devido às rajadas de vento. Por conta disso, a loja permanecerá fechada durante esta quarta-feira para realizar os devidos reparos.

As demais lojas Havan no Rio Grande do Sul seguem com atendimento normal, das 9h às 22h, sem fechar para o almoço.

Segundo nota divulgada pela rede, o dono da Havan, Luciano Hang, expressa solidariedade diante dos impactos causados pelo temporal no estado gaúcho. “É um momento triste e de muitas incertezas, mas acredito que muito em breve tudo voltará à normalidade. O povo gaúcho tem muita garra para superar mais essa adversidade, e a Havan está comprometida em apoiar toda a comunidade nesse período desafiador”, diz.