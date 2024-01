Hospitais de Porto Alegre registram alagamento e falta de luz após temporal

estragos após as fortes chuvas na noite desta terça-feira (16) no Rio Grande do Sul. Hospitais de Porto Alegre registraram problemas como falta de luz, alagamento, janelas quebradas e queda de árvores, ocasionando eventual atraso de consultas e remarcação de cirurgias. Confira a situação nos hospitais da Capital na manhã desta quarta-feira (17): Foram muitos osna noite desta terça-feira (16) no Rio Grande do Sul. Hospitais de Porto Alegre registraram problemas como falta de luz, alagamento, janelas quebradas e queda de árvores, ocasionando eventual atraso de consultas e remarcação de cirurgias. Confira a situação nos hospitais da Capital na manhã desta quarta-feira (17):

Hospital de Pronto Socorro

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre foi um dos mais afetados pelo temporal. O espaço segue sem luz desde a noite de terça-feira, operando com a força do gerador, que tem capacidade para manter o hospital por mais 24 horas. Tatiana Razzolini Breyer, diretora do HPS, esteve em reunião com o conselho do hospital na manhã desta quarta-feira (17) para analisar a situação e planejar os próximos passos. "Foi um caos. Estamos tomando decisões com relação à energia, água, transferência de pacientes, talvez a suspensão de cirurgias. Não tivemos vítimas ou situações caóticas com os pacientes, mas teremos que tomar medidas nos próximos dias", declara Razzolini.

o pedido do prefeito Sebastião Melo A diretora reforçapara que os porto-alegrenses fiquem em casa nas próximas horas. "São alagamentos, sinaleiras inoperantes, aqui nas redondezas, nos bairros centrais, temos muitos danos. Então que as pessoas fiquem em casa, principalmente pessoas de idade e crianças", ressalta.

Hospital de Clínicas

A situação na rua Ramiro Barcelos, onde fica o Hospital de Clínicas da Capital, também é de transtorno, com muitas árvores caídas ao longo da estrada, causando danos a algumas estruturas. A entrada e saída do hospital está parcialmente fechada por conta de uma árvore que impede o acesso ao prédio. O local registrou danos como janelas quebradas e rachadas, alagamentos, problemas em elevadores e falta de luz. O alagamento no Centro Obstétrico já foi contido e o gerador de luz manteve o local em funcionamento até o retorno da luz na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com o comunicado oficial da instituição, a área mais afetada é a da radiologia. Serviços e exames não urgentes podem ser suspensos ou cancelados até que tudo seja restabelecido.

Há problemas na saída do hospital e estacionamentos devido à queda de árvores. O Clínicas reforça que todas as consultas agendadas para a manhã desta quarta-feira seguem normalmente, mas, caso o paciente não consiga comparecer, não será considerado como falta. Consultas perdidas poderão ser agendadas no hospital ou pelo aplicativo Meu Clínicas.



Uma maior avaliação dos impactos causados pelo temporal ainda está em curso e outros possíveis problemas estão sendo avaliados.

Hospital Ernesto Dornelles

Apesar de ainda não ter nenhum registro oficial de danos nas instalações internas do Hospital Ernesto Dornelles, localizado na avenida Ipiranga, foi impactado pela queda de árvores no entorno. Pelo menos duas árvores foram ao chão na rua Professor Freitas e Castro, onde tem grande movimento de ambulâncias, pacientes e embarque e desembarque de caminhões.

Hospital Moinhos de Ventos

Em nota, o hospital informa que adotou o plano de contingência institucional, buscando evitar danos aos pacientes já internados. O Hospital Moinhos de Vento está operando por gerador de energia e, no momento, realiza ações para garantir o abastecimento de luz e água no local. Exames de imagem, consultas e cirurgias não urgentes serão remarcadas.



Os atendimentos de emergência estão restritos a casos graves e de risco à vida. Atendimento pelos telefones (51) 3314-3434 e (51) 3314-3300 apresentam oscilações de disponibilidade. O serviço de telefonia está prestando suporte.

Hospital Divina Providência

Na zona sul de Porto Alegre, o Hospital Divina Providência opera com problemas no telefone para atendimento ao público. A instituição pede que o contato seja realizado pelo WhatsApp no número (51) 33206000. Já no Hospital Independência no bairro Agronomia, também da Rede de Saúde Divina Providência, oito leitos foram interditados por conta de goteiras e pacientes foram realocados para outros quartos.