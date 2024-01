Comerciantes enfrentam prejuízos por falta de luz após temporal em Porto Alegre

temporal que atingiu Porto Alegre na noite desta terça-feira (16) causa transtornos em diversos pontos da cidade. Comerciantes enfrentam prejuízos em decorrência da falta de luz. na noite desta terça-feira (16) causa transtornos em diversos pontos da cidade. Comerciantes enfrentam prejuízos em decorrência da falta de luz. Mais de 1 milhão de pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.

É o caso do Restaurante Belassunta, empreendimento localizado na rua Olavo Bilac, nº 555, no bairro Azenha. “Eram nove e pouca da noite. Começou brando e, quando vimos, já tinha bastante ventania. Ficamos cuidando da porta do restaurante. Uma árvore caiu. Foi o tempo de fechar tudo e o caos começou”, lembra Eriane Tenedini, proprietária do negócio.

Desde então, a loja está sem energia elétrica. “Não estamos conseguindo contato com a CEEE Equatorial, parece que desligou os telefones. Conseguimos contato com a EPTC e a SMAM, mas deram um prazo de 48 horas. Toda a mercadoria que está estocada está correndo risco”, diz a comerciante.

Na rua Henrique Dias, no bairro Bom Fim, a agência da Auxiliadora Predial e a Confeitaria Barcelona também enfrentam problemas por falta de luz e queda de árvore. “Só estamos conseguindo atender presencialmente. Estamos sem internet, que é a base do nosso trabalho. Teríamos que acessar o sistema para mostrar os imóveis, mas não estamos conseguindo”, explica Pedro Curcio, corretor da Auxiliadora Predial.

“Há uma falta de controle da vegetação. Onde está a SMAM? O órgão que deveria preservar tudo isso não poda, não tira os parasitas. Ultimamente, está caindo uma árvore por vendaval. A consequência é falta de energia. Sem luz, não temos o grande porte da nossa produção”, fala Luis Ayete, proprietário da Confeitaria Barcelona.

A rede de energia elétrica também está afetada em outros pontos no bairro Bom Fim. A Padaria e Mercado Bom Gosto, comércio localizado na rua Santo Antônio, nº 837, enfrenta transtornos por queda de luz, o que afeta a produção do estabelecimento, como afirma a funcionária Jaqueline Guimarães. "Estamos sem assados por conta da falta de luz, sem pães, produto que os clientes procuram muito. O cardápio do almoço está reduzido, só com o básico. Quando tem temporal, aqui nessa área sempre falta luz", diz Jaqueline.