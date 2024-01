Mais de 1 milhão de pontos estão sem luz após o temporal no RS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17) deixa mais de 1 milhão de pontos sem luz. Os fortes ventos, que chegaram a 89 km/h no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, derrubaram árvores, galhos e outros objetos, afetando a rede de energia das distribuidoras.

• LEIA TAMBÉM: Confira os estragos do temporal no Rio Grande do Sul

Na área de abrangência da CEEE Equatorial, 600 mil clientes estão sem luz, principalmente na Região Metropolitana. "Logo após o temporal, colocamos em prática nosso plano de contingência para iniciar a recomposição das nossas redes, com efetivo reforçado de equipes em todos os processos da distribuidora voltados ao atendimento emergencial. Seguimos trabalhando com comprometimento a fim de normalizar nossos serviços o mais rápido possível", informou a CEEE em nota.

• LEIA TAMBÉM: Defesa Civil confirma um óbito em decorrência dos temporais no RS

Segundo a RGE, são 574 mil clientes sem energia elétrica (dado atualizado às 7h) na área atendida pela companhia. As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento, com segurança, no menor prazo possível. As regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo.