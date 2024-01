Defesa Civil confirma um óbito em decorrência dos temporais no RS

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (16) levaram à morte de um morador de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, o homem foi atingido pela marquise de um supermercado que caiu com a força do vento.

De acordo com o site da prefeitura da cidade, a Praça da Juventude estará disponível como abrigo no caso de haver desabrigados. O coordenador da Defesa Civil do município, Vanderlei Marcos, afirmou que tem mais de 6 mil metros de lona e reserva de telhas. "Pedimos que a população acompanhe os alertas emitidos nos nossos canais de comunicação", completou

• LEIA MAIS: Confira os estragos do temporal no Rio Grande do Sul

Os estragos também atingiram outros municípios do interior do Estado. O município de Encruzilhada do Sul apresentou a colocação de lonas em residências, árvores caídas na rodovia e queda de toldo comercial caído na área central.

Até às 9h desta quarta-feira (17), a Defesa Civil registrou danos em, pelo menos, 20 localidades: São Vicente do Sul, Santana da Boa Vista, Aceguá, São Gabriel, Santa Maria, Mata, São Miguel das Missões, Canela, Gramado, Pejuçara, Guaíba, Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Eldorado do Sul, Alvorada, Cachoeirinha, Candiota, Canoas e Vitória das Missões.

Confira a situação por regiões de atuação da Defesa Civil

Frederico Westphalen - dos 65 municípios que compreendem a região, somente o município de Panambi reportou área de alagamento perto das 7h20. Algumas árvores caídas na BR 285, entre Panambi e Santa Barbara do Sul (que já foram retiradas).

Lajeado - Alguns municípios estão sem energia elétrica, com casas destelhadas e árvores caídas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Coordenarias municipais estão atuando. O município mais atingido é Venâncio Aires, com aproximadamente 100 casas destelhadas.