Teutônia registra rajadas de vento de 126,7 km/h

Atualizada às 13h50min

prejuízos em pelo menos 29 cidades gaúchas, segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre esta terça-feira (16) e a manhã de quarta (17) causou, segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual. Uma pessoa morreu após a queda de uma marquise em Cachoeirinha . A falta de luz atinge cerca de 729 mil clientes no Estado , e afeta também o abastecimento de água em Porto Alegre.

Na cidade de Teutônia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que as rajadas de vento chegaram a 126,7 km/h. Em algumas cidades, o vento passou de 100 km/h, como no Aeroporto de Canoas, que teve rajadas de 107 km/h. Em Entre-Ijuís, o acumulado de chuva das últimas 24 horas é de 101,8 mm.

Maiores rajadas de vento registradas nas últimas 32 horas:

Levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Teutônia - 126,7km/h

Canela: 103 km/h

Cruz Alta: 91 km/h

Porto Alegre: 89 km/h

Lagoa Vermelha: 86 km/h

Sao Vicente Do Sul: 84 km/h

Canguçu: 84 km/h

Santa Maria: 84 km/h

Dom Pedrito: 80 km/h

Torres: 80 km/h

Caçapava Do Sul: 79 km/h

Rio Pardo: 76 km/h

São Gabriel: 76 km/h

Santa Vitória Do Palmar - Barra Do Chuí: 75 km/h

São Luiz Gonzaga: 70 km/h

Soledade: 69 km/h

Santana Do Livramento: 69 km/h

Tupanciretã: 69 km/h

Bento Gonçalves: 68 km/h

São Borja: 67 km/h

Bagé: 66 km/h

Camaquã: 66 km/h



Aeroportos:

Canoas: 107 km/h

Porto Alegre: 89 km/h

Uruguaiana: 69 km/h

Santa Maria: 65 km/h

Maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas no RS:

CEMADEN:

Entre-Ijuís: 101,8 mm

Ijuí: 101,4 mm

Itaqui: 94,6 mm

Canoas: 83,2 mm

Encruzilhada Do Sul: 81,2 mm

Santa Rosa: 80,8 mm

Eldorado Do Sul: 79,92 mm

Porto Alegre: 75,73 mm

Dom Pedrito: 74 mm

Viamão: 68 mm

Gravataí: 67,8 mm

Candelária: 65,8 mm

Bom Princípio: 65,2 mm

Campo Bom: 63,95 mm

Rosário Do Sul: 63,2 mm

São Borja: 61,8 mm

Santa Maria: 60,8 mm



Inmet:

Dom Pedrito: 86,2 mm

Santiago: 78,2 mm

Santana Do Livramento: 74,2 mm

São Luiz Gonzaga: 67,8 mm

São Gabriel: 65,8 mm

Encruzilhada Do Sul: 58,8 mm

Torres: 57,8 mm

São Vicente Do Sul: 56,8 mm