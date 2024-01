Falta de energia compromete abastecimento de água em Porto Alegre

De acordo com informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Alegre, das seis Estações de Tratamento de Água (Etas) do em Porto Alegre, apenas Belém Novo está operando na manhã desta quarta-feira (17). As outras cinco unidades - Moinhos de Vento, São João, Menino Deus, Ilhas e Tristeza – continuam sem energia desde as 22h de terça-feira. Elas são responsáveis pelo abastecimento de água para 73 bairros de Porto Alegre, ou cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Sebastião Melo cobra prioridade da CEEE Equatorial para retorno da energia em serviços essenciais

O prefeito Sebastião Melo cobrou novamente, na manhã desta quarta-feira (17), prioridade da CEEE Equatorial no retorno da energia para o funcionamento de serviços essenciais, como o abastecimento de água.



“Sem luz, uma cidade não funciona. Pedimos que população fique em casa, se possível. Estamos com equipes reforçadas nas ruas para retomar a normalidade, mas teremos muito trabalho nos próximos dias”, disse Melo.



Conforme o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss, o diretor de assuntos institucionais da CEEE Equatorial, Julio Hofer, está reunido com equipes técnicas no Centro de Controle Operacional (CCO) do Dmae buscando uma solução para a falta de energia e posterior retomada na produção e distribuição de água. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Alegre