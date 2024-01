Confira os pontos bloqueados por queda de árvore em Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) publicou nas suas redes sociais quais são as ruas de Porto Alegre que estão bloqueadas por queda de árvores em decorrências do temporal de terça-feira (16) à noite.

Confira quais são os pontos:

Rua Fernandes Vieira, 129

Rua Henrique Dias, 179

Rua Jaguari, 1.138

Rua Olavo Bilac, 541

Av, Loureiro da Silva, 1.700

Rua Barao do Gravataí, 395

Rua Pinheiro Machado, 246

Av. Bernardino, 3.150

Av. Prof. Oscar Pereira x Rua Anchieta

Rua Felix da Cunha, 786

Rua Giordano Bruno, 26

Rua Silva Jardim, 242

Rua Butui, 77

Av. Praia de Belas, 1.500

Av Mariland, 1.197

Av Plínio Brasil Milano, 1.100

Av Paulo Gama x Av Osvaldo Aranha

Rua Gen. Caldwell, 853

Rua Gen. Caldwell, 1.116

Rua Vinte de Setembro, 219

Av Amazonas, 1.068

Rua Vinte de Setembro x Rua Visconde do Herval

Rua São Simão, 66

Rua Marquês do Herval x Rua Cel. Bordini

Av Protasio Alves, 2.950

Rua São Benedito, 50

Rua Prof. Freitas Cabral, 310

Rua Sao Vicente x Rua Felipe de Oliveira

Av. Osvaldo Aranha, 685

Rua Felipe de Oliveira, 705

Av. Presidente Franklin x Av. Sertório

Estrada Costa Gama, 801

Rua Oscar Dchneider (sem numeração)

Rua Guilherme Alves, 120

Trav. venezuela (sem numeração)

Rua Duque de Caxias, 1.475

Rua Conde de Porto Alegre (próximo à Av. Cristóvão Colombo)

Rua Cel. Aristides x Rua Folha da Tarde

Rua Tamandaré, 371

Rua Cel. Massot, 878

Rua Ângelo Crivellaro x Rua São Mateus

Rua Portuguesa, 150

Rua Leme x Praça Senador Alberto

Av Ipiranga, 6.690

Av Guido Mondin x Av Pará

Rua Vicente da Fontoura x Rua Felipe de Oliveira

Av Plínio Brasil Milano, 80

Rua Correa Lima, 1.239

Estrada Joao de Oliveira, 8.990

Rua Prof. Cristiano, 474

Av Maranhão, 780

Rua Barao do Amazonas, 1.397

Av Vicente Monteggia x Rua Amapá

Rua Guilherme Schell x Av. Prof Oscar Pereira

R Silveiro x 675

Av. A. J Renner x Rua Dona Teodora

Rua Dr. Campos Velho, 1.980

Rua Dona Zulmira (sem numeração)

Rua Santa Flora x rua Dona Zulmira

Av. Ipiranga x Silva Só

Av. Nonoai x Av Cavalhada

Av. ipiranga x Av. Praia de Belas