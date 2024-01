Zona Sul de Porto Alegre tem cenário de guerra após temporal

A zona Sul de Porto Alegre foi severamente atingida pelo temporal da noite de terça-feira (17). Sinaleiras desligadas, galhos e árvores inteiras caídas nas calçadas e nas ruas e avenidas, placas de publicidade e cavaletes caídos, trânsito caótico.(17).

Além da falta de energia e de água, os sinais de celular não funcionavam, deixando a região isolada, sem comunicação.

Alguns trechos de vias estão totalmente bloqueadas, como no sentido Centro-bairro da avenida Oscar Pereira próximo a Aparício Borges, e na rua Anchieta, onde uma árvore de grande porte bloqueava toda a via.

A avenida Oscar Pereira, por sinal, apresenta um cenário de quase devastação. Em vias de dentro do bairro Teresópolis, como a travessa Marechal Bormann, equipes recolhiam galhos e cortavam caules de árvores caídas.

No início da tarde desta quarta-feira (17), a reportagem do JC fez o caminho do bairro Camaquã até a avenida João Pessoa. Praticamente todas as sinaleiras estavam desligadas. Somente no cruzamento das avenidas Campos Velho com Cavalhada agentes da Empresa Púbica de Transporte e Circulação (EPTC) orientavam o trânsito. Cruzamentos movimentados como os das avenidas Princesa Isabel com Bento Gonçalves e Princesa Isabel com João Pessoa não contavam com agentes, ocasionando problemas sérios na circulação.

Nas avenidas Nonoai e Teresópolis, folhas e galhos tomavam as calçadas e avançavam sobre o asfalto. A EPTC bloqueou o acesso nas vias para retorno para os motoristas.

Durante todo o trajeto, a reportagem não visualizou nenhuma equipe da CEEE Equatorial trabalhando para religar as redes de energia. Apenas trabalhadores atuando no corte de galhos e árvores foram vistos.