INSS abre concurso com mil vagas para técnico de seguro social

O INSS divulgou nesta quinta-feira (15) o edital para o concurso com mil vagas para técnicos do seguro social. A abertura de vagas era esperada por candidatos de concursos e por representantes de funcionários do órgão, que apontam déficit de servidores em todo o Brasil.

As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e vão até 3 de outubro e devem ser feitas no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos), com valor de R$ 85,00. Poderão pedir isenção total do valor da taxa os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial da União nesta quinta, a remuneração para os aprovados será de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Há oferece vagas para ampla concorrência e também reserva para autodeclarados negros (20%) e para portadores de deficiência (no mínimo 5%).

Para ocupar o cargo de técnico do seguro social, os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio ou curso técnico equivalente e idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

Os aprovados atuarão no atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações, entre outras atividades.

As provas serão realizadas no dia 27 de novembro. Serão 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos.