Sebrae acerta compra de prédio de 14 andares com operação da Claro

O Sebrae acertou a compra de um edifício de 14 andares onde hoje tem a operação da Claro, em Porto Alegre, incluindo as antenas de telefonia celular. O imóvel fica no bairro Moinhos de Vento e foi negociado por R$ 30 milhões, informou a coluna Minuto Varejo. O local será, no futuro, a nova sede do serviço de apoio a micro e pequenas empresas. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS, Luiz Carlos Bohn, comenta, no vídeo, que a estrutura atual, no Centro Histórico, teve muito dano na enchente e comporta apenas 50% do quadro. "Vai levar um ano e meio para o futuro Sebrae estar na nova sede e atender bem seu público", aposta Bohn. Assista pelo QR Code.