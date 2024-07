Como é o Uber com grama de motorista do Rio Grande do Sul

A coluna Minuto Varejo embarcou em um carro bem diferente de um motorista do aplicativo da Uber. O veículo do aposentado Dino Machado tem grama. Já pegou alguma vez este carro em Porto Alegre? NO vídeo, a colunista mostra como é a área interna e por que ele decidiu instalar a forração verde.“Tá lá no Google. De tanto as pessoas postarem nas redes sociais, bombou e tá lá!” Assim o motorista Dino Machado, aposentado e há seis anos na função, vai contando como ganhou fama, após instalar um “tapetão” da grama sintética no carro.