Procurador-geral de Justiça do RS transmite o cargo para concorrer à reeleição no MP

O procurador-geral de Justiça (PGJ) do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, transmitiu o cargo na última sexta-feira (4) ao decano do Ministério Público do Estado (MPRS), procurador Sérgio Guimarães Britto, para concorrer à formação da lista triplície a ser enviada ao governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) para o biênio 2025-2027. Saltz busca a reeleição como procurador-geral de Justiça do RS, em pleito marcado para ocorrer entre 15 e 17 de maio. Por este motivo, precisou transmitir o cargo. Disputam a PGJ, além de Saltz, o promotor Luciano Vaccaro e a promotora Lisandra Demari. Sérgio Britto assume a procuradoria-geral do Estado por ser o procurador mais antigo em atividade na instituição. Ele deve se aposentar no final do mês de abril, quando o cargo será repassado para José Pedro Machado Keunecke. “Em todo este tempo no Ministério Público, eu tenho certeza que sempre estive onde queria estar”, pontuou Britto em cerimônia de transmissão do cargo.