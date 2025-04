Reconhecimento a trajetórias na imprensa gaúcha

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) homenageou 11 profissionais no Dia do Jornalista, na segunda-feira, 7 de abril. Foi em cerimônia realizado no Tribunal de Justiça. Receberam a Medalha Alberto André os jornalistas: Alisson Coelho, Ana Amélia Lemos, Analice Bolzan, Antônio Oliveira, Elmar Bones, Fernando Zanuzo, Gabriela Mendonça, Ricardo Chaves (Kadão, in memoriam), Mary Silva, Romar Beling e Tânia Moreira.



Emoção e lembranças

Os filhos Letânia e Leonel, e um dos netos, receberam a medalha de Kadão, enquanto fotos importantes do profissional eram exibidas no telão. A cerimônia também teve momentos de memória. Ana Amélia lembrou que passou por diversas tecnologias, da impressão com montagem em chumbo no Jornal do Comércio - seu primeiro emprego no jornalismo - até o smartphone. O presidente do TJ, Alberto Delgado Neto, lembrou que seu pai Alberto Delgado Filho era jornalista e frequentava a ARI, aos sábados, com a presença de Alberto André.

A nova ordem

Nem tão silenciosamente o emprego clássico vai prescindindo do estudo e novas profissões vão surgindo no embalo da tecnologia e Inteligência Artificial. Operadores de drones ganham mais do que muitos profissionais liberais, influencers idem. Quem acertar na veia páginas no Youtube fabrica renda alta. É só uma amostra das mudanças.

Bandeira vermelha

É feia a crise. Queda no faturamento atinge 36% dos empreendedores do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do Sebrae RS. Levantamento da entidade aponta que 36% dos empreendedores relataram queda no faturamento, sendo que, entre esses, 76% indicaram reduções de até 50%. Não há mais dúvida. O reflexo se observa até nas ruas, menos carros, menos gente no comércio.

Século de silêncio

O jornal O Globo registra que o sigilo de 100 anos mina a transparência do governo Lula. De fato, até alguns acontecimentos e troca de mensagens entre os palacianos - dona Janja inclusive - entraram nesse funil centenário. Por que todos esses anos? Porque até lá estaremos todos mortos. Como diz o ditado, quem não deve não teme.

Depois do vendaval

Com as fortes chuvas do último temporal, abriram-se crateras nas ruas e avenidas de Porto Alegre. As faixas de ônibus são as campeãs da buraqueira, que mais parecem crateras lunares. Obviamente, o recapeamento anterior foi feito com meia-sola, e as freadas dos coletivos deslocam seu centro de gravidade para a frente, piorando a situação.

Nós fora

Quem achou que o União Brasil estará afinado com a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o Planalto em 2026 pode ir tirando o cavalinho da chuva. O ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do União Brasil, diz que respeita Caiado mas que a sigla vai apoiar Lula (PT) à reeleição.

Por isso...

...que a política é a arte do fingimento. Quando Sabino diz "respeitamos Caiado", na realidade quer dizer "Caiado, cai fora dos nossos negócios".

Queixa de leitor

"A prefeitura de Porto Alegre desapropriou duas casas na Luzitana com rua Corcovado para acesso do tráfego, quando da construção da Trincheira da avenida Plínio Brasil Milano. Esta obra que até hoje não ocorreu. Acontece que a prefeitura não fez a calçada e o mato e o lixo se acumulam há anos. Pedestres têm que caminhar pela rua Corcovado com alto risco de atropelamento!"

Faltou dizer

Além dos impostos escorchantes, as empresas brasileiras têm mais uma carga no lombo do burro, que é pagar para contratar funcionários. Os encargos sobre o salário vão a 110%, o que no mínimo é um despautério. Devolver uma parte para os empregados seria uma solução que dispensaria Bolsa Família. Mas está para ser descoberto o país que abre mão de impostos. E a contrapartida, ó...

Carbono zero

A feira Health Meeting, que reuniu 15 mil visitantes em 2024, em Porto Alegre, recebeu o certificado de carbono zero e pretende avançar em novas ações e debates sobre sustentabilidade. A feira é a primeira do Sul do Brasil voltada ao setor de saúde e chegará à terceira edição este ano.

Entre dois flagelos