Estado reestrutura Polícia Civil com novos departamentos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul passou a contar com uma nova estrutura organizacional a partir desta terça-feira (8), com a publicação do Decreto nº 58.095 no Diário Oficial do Estado. A mudança atualiza o regimento interno da corporação, cria novos departamentos especializados e reorganiza áreas administrativas.

Entre os principais destaques está a criação de três novos setores: o de Aviação (DAV), que vai comandar operações com helicópteros e drones; o de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), voltado ao combate de delitos virtuais; e o de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública (DERCAP), que terá como foco casos de corrupção, fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.

O novo desenho também reforça a atuação no interior do Estado, com a criação da Divisão de Homicídios do Interior (DHI). No Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), foi instituída a Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), que passa a contar com a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME).

Ainda, a área de suporte aos servidores foi reestruturada. Foi criado o Departamento de Saúde (DAS), voltado ao atendimento de policiais civis e seus dependentes. Já a nova Divisão de Inovação Tecnológica (DINOV) terá como missão modernizar os serviços e promover a capacitação interna.