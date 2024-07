Uber com grama faz sucesso entre usuários no Rio Grande do Sul

A coluna Minuto Varejo já viu de tudo dentro de um carro da Uber: venda de artesanato, de moletom e camiseta e acessórios e até serviços de reforma. Mas grama? Nunca. Um motorista do aplicativo no Rio Grande do Sul equipou o carro com o revestimento e faz sucesso entre clientes.



“Tá lá no Google. De tanto as pessoas postarem nas redes sociais, bombou e tá lá!” Assim o motorista Dino Machado, aposentado e há seis anos na função, vai contando como ganhou fama, após instalar um “tapetão” da grama sintética no carro.

VÍDEO: Colunista embarcou no carro e mostra como é o Uber com grama

“É para ter menos trabalho. A areia que as pessoas trazem no calçado, da rua, deposita nela”, explica.



E como as pessoas reagem?



“Elas dizem: 'Ah, meu Deus, que é isso? Grama?' Acham que é um carro de ET (extraterrestre)”, descreve Machado, entre risos e certo orgulho.



A ideia surgiu da antiga ocupação do aposentado. Ele trabalhava em um do ginásio com quadras de gramado sintético. De tempos em tempos, tinha de trocar a cobertura.

“A cada troca, coloca-se 12 metros de areia que são somem na grama. Se funcionava na quadra, ia dar certo no carro”, concluiu Machado, antes de copiar a receita.



“É um Uber sustentável", concorda o motorista, ao ser questionado pela coluna. O "sustentável" está mais ligado ao bolso dele, devido à redução da despesa com limpeza interna.

"E tu não vai me perguntar do banco? Cadê o banco (do carona)?”, provoca o aposentado.

Ele mesmo engata a primeira marcha e traduz a ausência do item ao lado do motorista:

"Mais de 90% dos meus clientes são de dias de semana e horário comercial. Para que eu quero mais um banco atrapalhando meu passageiro? Vamos oferecer mais conforto”.



“Já vi motorista que tirou o banco e montou uma lojinha. É uma ideia. Agrega valores”, arremata.