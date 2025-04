RU do Caldeira abre no DC Shopping e reativa área arrasada pela enchente em Porto Alegre

Quem já frequentou universidade vai matar a saudade e quem gosta do ambiente vai poder provar. Uma novidade marca o retorno da área que foi arrasada pela enchente de maio de 2024 em Porto Alegre, a maior da história. Abriu nesta segunda-feira (7) no DC Shopping, no Quarto Distrito, o RU do Caldeira, em alusão a restaurante universitário e ao hub de inovação que ocupa parte da antiga tecelagem Renner.

LEIA MAIS: Mercado Paralelo deixa cardápio do DC Shopping pós-enchente

A imagem do antigo espaço do Mercado Paralelo, food hall que foi aberto em fim de 2021 como grande atração e gerou novo movimento no DC, mas foi desativado devido aos grandes danos com a cheia, voltou a ganhar vida.

Paisagismo, mobiliário e frequentadores devolveram ao ponto a fisionomia pré-evento climático.

"Depois de quase um ano daquela catástrofe que assolou todo o Rio Grande do Sul, e principalmente o Quarto Distrito, o Mule Bule junto com o Instituto Caldeira, nosso grande parceiro, estamos abrindo o refeitório, o RU do Caldeira", comemora Nelson Machado, empreendedor do ramo de alimentação da Capital.

O RU do Caldeira tem cerca de 280 lugares sentados e já serve cardápio de cozinha artesanal - que é a característica do Mule Bule. O restaurante abriu 30 empregos diretos.

"A cozinha de casa, inclusive com um belíssimo fogão a lenha, onde teremos uma qualidade absurda de pratos quentes, saladas, sobremesas, tudo no sistema de self-service e com uma ambientação muito bacana", descreve Machado.

A cada começou a funcionar em ritmo de soft opening (quando ainda não está com toda a capacidade e estrutura acionada e até para testar o formato e atendimento).

Área principal do Mercado Paralelo ficou retomada pela lama após ser invadida pela água PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Ainda não estamos totalmente prontos, mas a gente queria muito estar aberto para a semana do South Summit Brazil", explica o dono do Mule Bule. O megaevento de inovação vai desta quarta-feira 99) até sexta-feira (11) no cais Mauá, no Centro Histórico, mas tem atividades no Caldeira.

"Pretendemos criar uma história e fazer com que seja um ponto de destino e não só um restaurante de passagem no Quarto Distrito", projeta Machado.