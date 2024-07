Mercado Paralelo deixa cardápio do DC Shopping pós-enchente

A enchente recente deixou marcas irreversíveis no complexo varejista que é um clássico do Quarto Distrito de Porto Alegre e que completa três décadas em 2024. Uma das áreas que tinha incorporado nova faceta ao DC Shopping, injetando fluxo até 30% maior e diversidade, com aposta em segmentos de alimentação e entretenimento, não voltará ao mix.

A direção do DC rescindiu o contrato com o grupo que idealizou e montou o Mercado Paralelo em fim de 2021, com integrantes como os donos do restaurante 20/9 e do Galeto do Mercado, que foi o último restaurante a abrir. “O Mercado Paralelo não permanecerá como gestor da gastronomia no empreendimento. Estamos retornando ao sistema antigo com as contratações diretas conosco”, explica a superintendente do shopping, Marisa Mariano.

Até agora apenas um dos integrantes da antiga formatação acertou o retorno: o Mule Bule. “Deve voltar em agosto”, informa Marise. Mas outros decidiram ficar fora do complexo, como a franquia Quiero Café e a sorveteria Gianluca Zaffari. “A Panvel ainda está decidindo e talvez tenha um espaço menor”, projeta a gestora. Vicente Perrone, um dos empresários do pool que montou o Mercado Paralelo, comenta que a ideia é buscar alternativas na região. “O impacto foi grande. Eram 20 operações que ficaram completamente destruídas. Muito complicado voltar àquele formato”, admite Perrone.

O painel na entrada do DC Shopping, pela rua Frederico Mentz, com a foto da fachada da antiga tecelagem Renner na cheia de 1941, ostenta o nível que chegou a água em maio passado e virou o ponto de partida do ressurgimento do empreendimento. Este é o tom que a gestão adotou, após o shopping reabrir em meados deste mês com algumas lojas. Bem distante das mais de 30 operações que estavam a pleno vapor antes do fechamento, boa parte compondo o Mercado Paralelo.

“É um desafio buscar novas operações para repor as que não conseguem se reerguer neste momento”, dá o tom a superintendente. O DC reabriu com algumas lojas de decoração e mobiliário, como Natuzzi, Klips e Balbueno Tapetes, de segunda a sábado. O horário é restrito também. “Em agosto, já deve ter mais alguma aberta”, diz ela. Luccas Zaffari, dono da Gianluca Zaffari, informa que a marca muda do DC para o Viva Open Mall, perto do Shopping Iguatemi. “A vontade era ficar. Tentamos convencer outros, mas há muita incerteza”, conta Zaffari, citando que a sorveteria vinha tendo um movimento menor antes das cheias. “O negócio depende muito do fluxo do Caldeira.