Zaffari coloca faixa com dia que abre Cestto Protásio Alves

Vai ser antes da Páscoa, como a coluna Minuto Varejo já tinha cravado, e agora tem data. Graças a leitores, o Minuto Varejo pode informar o dia da estreia da megaloja do atacarejo Cestto, segunda da Capital e terceira da rede mais novata do Grupo Zaffari, maior do setor no Estado A unidade vai começar a funcionar às 9h de 10 de abril.

LEIA MAIS: Zaffari informa quando o segundo Cestto de Porto Alegre vai abrir

Faixa com o aviso da data foi exposta em frente ao empreendimento, na esquina da avenida Protásio Alves com rua Arty Tarragô, na Zona Leste da Capital.

A unidade tem investimento estimado de R$ 174 milhões, o que inclui o loteamento no megaterreno, além de R$ 43 milhões para obras viárias (houve duplicação e instalação de nova via na Protásio e Ary) e infraestrutura. São quase R$ 117,3 milhões somente na construção e estruturação do empreendimento.

O Cestto Protásio estreia pouco menos de um ano após a abertura da filial do Cestto Wenceslau, no bairro Tristeza, na Zona Sul da Capital, onde foi Nacional, no passado. Além dos dois, há outro em Gravataí, que foi o primeiro da nova bandeira, marcando a entrada do maior grupo supermercadista gaúcho no formato de autosserviço baseado em volume e preço.

VÍDEO: Veja como ficou a loja na Zona Leste de Porto Alegre