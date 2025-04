Novo Hamburgo quer se tornar referência nacional em inovação

Até 2028, o município de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, visa se tornar um local de referência nacional nos setores de tecnologia e inovação. Na semana passada, foi realizado o lançamento da Aliança para Inovação, no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) municipal. O projeto reúne empresas, universidades, centros de pesquisa e o setor público, e tem como objetivo fortalecer a economia regional, além de gerar oportunidades de negócios e empregos qualificados.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. A secretária da pasta, Daiana Monzon explica que a ideia surgiu após o lançamento do Tratado de Inovação Catarinense, o qual tem como objetivo incentivar a inovação em todos os municípios do estado vizinho. "O propósito da Aliança é olhar a inovação de forma transversal e fazer com que ela impacte no desenvolvimento econômico, no turismo ou no trabalho e em outras áreas do governo municipal", diz.

O primeiro passo, segundo Daiana, é reunir as organizações para indicar seus representantes na cidade, visando estabelecer a periodicidade das futuras reuniões, assim como iniciar, junto aos representantes, uma consultoria com o Sebrae, a fim de definir as estratégias do município. O programa pretende atrair investimentos a Novo Hamburgo, como por exemplo a instalação de empresas e captação de recursos para o desenvolvimento de outros projetos, e também qualificar a força de trabalho por meio de parcerias público-privadas. "Queremos que os moradores daqui sejam empregados nas empresas daqui", afirma.

Um dos tópicos centrais da iniciativa seria a desburocratização de processos, que consiste em simplificar o ingresso de empresas no município, aumentando de 299 para 700 áreas de baixo risco, liberando diretamente o alvará sem precisar de uma análise mais detalhada. Daiana explica que o objetivo não é infringir a legislação, mas sim colocar em execução ferramentas que otimizem e apresentem os alvarás em menos tempo. "Isso são ferramentas que a gente vai utilizar dentro dos processos que já existem, e outros que a gente vai verificar com startups que estejam à disposição para poder facilitar e apresentar rapidamente para as empresas documentos que elas necessitam, como um alvará temporário, definitivo, como abrir um CNPJ, como uma licença ambiental, por exemplo", diz.

Também estão pautadas a adoção de novas tecnologias e a qualificação e retenção profissional de recursos humanos, devido à falta de mão de obra local. Para realizar as qualificações, o município possui parceria com o governo estadual, que tem programas específicos, e a secretária diz que está em busca de parceiros, como instituições de ensino locais.

Outra ideia, segundo Daiana, é a elaboração de um plano, cujo intuito é atrair empresas. "Esse plano vai desde benefícios para elas estarem aqui no município, até mesmo identificação de áreas disponíveis, buscando dados que nos digam qual é a nossa vertical estratégica e nossa visão de futuro. Nós estamos trabalhando para ter condições e que as empresas queiram estar aqui", ressalta.

A secretária explica que, com a inauguração da iniciativa, houve a ativação e lançamento do programa CIT 360, o qual visa promover eventos e atividades entre os meses de abril e dezembro. O centro será o ambiente de inovação, possuindo empresas e programas para startups e à comunidade, e será uma das formas de buscar inovação como propulsor para o desenvolvimento econômico no município.