Em jogo apático, Grêmio vence o Atlético Grau e segue 100% na Sul-Americana

A amostragem pode até não ter sido a melhor, mas o Grêmio fez o dever de casa e segue 100% na Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), na Arena, o Tricolor venceu o Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0, pela 2ª rodada do Grupo D. A partida ficou marcada por um início apático dos gaúchos, que se encontraram na reta final do primeiro tempo e não sofreram grandes sustos, apesar do mau desempenho diante do modesto adversário. Os gols foram marcados por Arezo e Cristian Olivera.

Com a bola rolando, pôde-se observar um fato, no mínimo, curioso: foi um jogo de torcida única em Porto Alegre. Isso porque os peruanos não tinham ninguém no setor de visitantes, disponível para duas mil pessoas.

Quanto às chances, a primeira de um duelo truncado foi aos 11 minutos, em uma jogada trabalhada pela direita com triangulação e passe para Cristian Olivera no corredor. O uruguaio tentou acionar o compatriota Arezo na pequena área, mas a defesa travou. Depois, aos 18, o primeiro chute a gol dos mandantes. Pavón puxou da esquerda para o meio e arriscou de longe, mas o goleiro Álvarez estava atento e fez a defesa.

E precisou o dobro do tempo para sair o primeiro. Aos 36, Pavón cruzou da intermediária esquerda na cabeça de Arezo, livre, para subir no terceiro andar e cabecear sem chances para o arqueiro. Na comemoração, o garçom argentino, que estava sendo vaiado, botou a mão no ouvido em sinal provocativo à torcida. Menos de cinco minutos depois, se desculpou copiosamente. E quase deu tempo para o segundo de Arezo antes do intervalo, quando ele saiu cara a cara com o goleiro, mas o fuzilou em um chute cruzado.

No segundo tempo, 15 minutos de nada. Os gremistas amorcegaram o jogo e, na hora de definir seus lances, erraram subsequentemente. Foi só aos 17 que encaixaram a primeira. Em uma triangulação no meio, Arezo fez o pivô e Lucas Esteves invadiu a área com a bola dominada, mas isolou.

Aos 21, feito o segundo. Kike Olivera chamou a responsabilidade e, da meia-lua, soltou a bucha de canhota, sem chances para Álvarez. A sequência repetiu o início da etapa complementar, com a posse tricolor e as ações quase nulas.

O destaque ficou para os jovens que saíram do banco. Monsalve, Alysson, André Henrique e Aravena buscaram o jogo diante de um adversário fechado, apesar da desvantagem. Os dois últimos, inclusive, tiveram oportunidades de instaurar a goleada, mas não aproveitaram. Nos últimos minutos, Volpi ainda fez um milagre após um rebuliço na área. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos, sob um misto de vaias e aplausos dos mais de 12 mil torcedores.

O foco agora está voltado ao Campeonato Brasileiro, em um compromisso de outro patamar. Pela 3ª rodada, o Grêmio recebe o Flamengo neste domingo, às 17h30min. A expectativa está no retorno de Braithwaite e Amuzu ao time titular.

Grêmio (2) Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson (Dodi) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Oliveira (Alysson), Arezo (Aravena) e Pavón (André Henrique). Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético Grau (0) Álvarez; Rostaing (Reyes), Rodas (Vásquez), Rojas, Franco e Bolívar; Guarderas (García), Tapia e Soto; Garro (Herrera) e Bandiera. Técnico: Ángel Comizzo.

Árbitro: Gery Vargas (BOL).