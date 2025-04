Fifa anuncia que árbitros do Super Mundial vão usar câmeras corporais

A Fifa informou nesta terça-feira (8) que os árbitros usarão câmeras corporais nos jogos do Super Mundial de Clubes. A novidade será implementada em caráter experimental, após após testes autorizados pelo International Football Association Board (IFAB).

A medida tem como objetivo "oferecer uma nova experiência ao público" e também "aperfeiçoamento técnico" dos árbitros, explicou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

"Serve para o treinamento de árbitros, pois poder ver o que o árbitro vê é importante nas análises pós-jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para as transmissões e aperfeiçoamento técnico", disse Collina.

O Super Mundial também contará com normas para "reduzir a perda de tempo por parte dos goleiros". A entidade, porém, não especificou quais serão as medidas para agilizar a reposição de bola pelos arqueiros. O diretor de arbitragem da Fifa quer uma arbitragem "despercebida" no Super Mundial: "O público deve ver o futebol e os gols, não a arbitragem. Sempre digo que o árbitro é como um ator que não deve ser notado durante o jogo. Você nem sabe o que um bom árbitro fez ou quem ele é, mas eles precisam estar preparados para agir quando necessário", afirmou Massimo Busacca.

A entidade realizou seminários com árbitros das federações que têm representantes no Super Mundial. O encontro com os profissionais da Conmebol aconteceu em Buenos Aires (ARG), no fim de fevereiro.