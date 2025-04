Lajeado e Sebrae assinam termo para criar Sala do Empreendedor

A prefeitura de Lajeado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) assinaram um termo de parceria para a criação da Sala do Empreendedor no município. A iniciativa tem como objetivo criar um espaço de atendimento para apoiar, fortalecer e incentivar o empreendedorismo no município.

A parceria estabelece que o município deve centralizar os serviços de atendimentos para potenciais empresários, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de forma presencial e pela internet, e fornecer informações e orientações que permitam melhorar a competitividade das empresas atendidas.

A parceria tem como objetivo a permanente melhoria dos atendimentos aos pequenos negócios para o aumento da competitividade destes e do desenvolvimento sustentável do município. Na parceria está estabelecido que é responsabilidade da administração municipal o fornecimento de informações, materiais gráficos, além da contratação ou nomeação de atendentes para a Sala do Empreendedor. A capacitação profissional dos atendentes e o fornecimento de materiais é de responsabilidade do Sebrae.

A Sala do Empreendedor é um espaço físico e virtual da prefeitura municipal que tem como objetivo a simplificação e a desburocratização do processo de registro e licenciamento de empresas e serve como canal de interação da prefeitura com os cidadãos empresários. No Rio Grande do Sul, são 177 Salas do Empreendedor em funcionamento.

A missão do espaço está atrelada à simplificação de processos e à facilitação do dia a dia do empreendedor nos órgãos públicos municipais, garantindo atendimento ágil e de qualidade.