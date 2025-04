Fábrica catarinense vai instalar unidade em Encruzilhada do Sul

A economia de Encruzilhada do Sul terá um novo fôlego com a instalação da quarta empresa em seu Distrito Industrial. A previsão é de que os investimentos no município do Vale do Rio Pardo cheguem a quase R$ 20 milhões, além de uma geração de 150 empregos diretos só nos primeiros anos de operação.

O início das obras para a nova unidade depende da autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas a expectativa do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Alessandro Mendes Silveira, é que os trabalhos de construção tenham início até setembro, com operação prevista para abril de 2026. A nova unidade da Hickmann Serviços Internacionais Ltda. será especializada na exportação de produtos sólidos de madeira de pinus, incluindo painéis e artefatos derivados, com alto valor agregado. Com essa expansão, a empresa visa alavancar as exportações para a Europa (França, Itália), além de ampliar as vendas para a América do Norte (Estados Unidos e Caribe).

A implantação da fábrica é resultado de uma lei municipal de novembro de 2021 que autorizou a administração municipal a fazer a doação do terreno para a Hickmann, com a contrapartida de a mesma gerar emprego e renda para Encruzilhada do Sul. "Temos uma economia muito forte no polo madeireiro e a Hickmann vem agregar este filão de empresas, com uma proposta diferenciada de produto, voltada especialmente ao mercado externo", destaca o secretário Alessandro Mendes Silveira.

O Distrito Industrial de Encruzilhada do Sul, localizado ao lado do Parque dos Olivais, foi projetado pela prefeitura com o objetivo de atrair empresas e investidores de diversas regiões do país, consolidando o município como um ambiente propício ao desenvolvimento empresarial e à inovação. A primeira empresa a se instalar no local foi a R&I Pellets Wood, afiliada do Grupo Incobio (Concórdia-SC). A instalação ocorreu em fevereiro de 2024, com investimentos da ordem de R$ 40 milhões.