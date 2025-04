O GovTech Summit, o maior evento do País focado em inovações para governos, irá acontecer nos dias 29 e 30 de maio de 2025, no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas pelo site GovTechSummit.com.br. Com o tema "Governos Inteligentes", o evento reunirá lideranças da transformação digital no setor público para debater como a tecnologia pode tornar a gestão governamental mais eficaz, transparente e focada no cidadão, além de apresentar cases globais, inovações e conectar decisores da administração pública a empreendedores de startups. O GovTech Summit é uma das frentes do hub GovTech Lab e é idealizado pela Moove - a primeira agência com o selo GovTech do Brasil, certificada pela BrazilLab.

O financiamento cultural

O financiamento cultural por meio da Lei Rouanet registrou em 2024 um patamar inédito: quase R$ 3 bilhões foram captados por projetos culturais ao longo do ano, representando um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. Essas e outras informações foram sistematizadas no Painel da Rouanet, plataforma interativa e gratuita criada pela Prosas com o objetivo de ampliar o acesso a dados públicos da Lei Rouanet e qualificar o debate sobre políticas culturais no país. O lançamento da ferramenta foi no dia 7 de abril, pelo YouTube do Prosas.

Empreendedorismo sênior

Em 2024, 13,3% dos novos negócios abertos no Brasil foram iniciados por empreendedores com mais de 55 anos, conforme dados do Monitor Global de Empreendedorismo (GEM), uma pesquisa realizada em 56 países. O aumento está diretamente ligado à longevidade e à necessidade de geração de renda diante de um mercado de trabalho mais restrito para pessoas mais velhas. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população brasileira atingiu 77 anos em 2023, um crescimento de quase 10 anos desde 1990.

Águas saborizadas Sarandi

A Fonte Sarandi, referência em qualidade e inovação no segmento de bebidas, apresenta ao mercado sua nova linha de Águas Saborizadas com Gás. Desenvolvidas com base em pesquisas aprofundadas sobre preferências dos consumidores, as novas bebidas chegam em embalagens de 350ml nos sabores Maçã Verde, Morango, Limão e Hortelã e Limão, Canela e Gengibre e já são encontradas no Asun Supermercados, Stock Center e Carrefour.

A produtividade compensa

Apesar da preocupação com relação ao atual momento dos preços pagos pela saca de 50 quilos de arroz, a safra 2024/2025 do grão tem se mostrado em níveis bons de produtividade, necessários para poder enfrentar o alto custo de produção. A avaliação é do presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Segundo o dirigente, apesar da questão dos preços, alguns fatores com relação à diminuição da safra americana de arroz, entre 10% e 15% podem ajudar a trazer uma competitividade melhor para o arroz gaúcho.

Capacitação de prefeitos municipais

O Hub Casa Brasil é o primeiro centro de inovação do País voltado à capacitação de prefeitos e lideranças municipais e à modernização dos padrões administrativos. Enquanto diversos outros hubs se dedicam ao fomento de startups, o Casa Brasil oferecerá infraestrutura e conhecimento para conectar prefeituras brasileiras com experiências de gestão de várias partes do mundo e manterá um ecossistema de e-procurement, ligando prefeituras e fornecedores de soluções. O Hub Casa Brasil será inaugurado dia 14 deste mês, em sua sede no condomínio inteligente State Center, em São Paulo.