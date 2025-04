Após vitória e má atuação, Gustavo Quinteros admite que Grêmio precisa melhorar

Mesmo com a vitória diante do Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0 na Sul-Americana, a atuação não agradou a torcida. Na coletiva de imprensa pós-jogo desta terça-feira (8), o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, adotou um discurso focado em trabalhar e fornecer aos jogadores mais soluções para que o Tricolor possa ser competitivo. “Precisamos melhorar e seguir trabalhando. Apostando que nos próximos jogos poderemos melhorar em todos os sentidos. Hoje o importante era somar os três pontos”, disse.

A má atuação da equipe foi debatida pelo comandante na entrevista. Ele ressaltou que o mais importante é evoluir como grupo para ser um dos protagonista na temporada. “Não falta trabalho. Não sei se será precisa seis, sete ou oito jogos para chegarmos no melhor nível. O número não é importante. Temos que seguir trabalhando", afirmou.

Um ponto bastante batido, também, por Quinteros, foi a produção individual. Na visão do comandante, a equipe só irá evoluir como coletivo se as individualidades aparecerem. “Teremos que melhorar. Trabalhar mais e fornecer mais ferramentas para melhorar o desempenho individual. Hoje foi complicado por conta da parte física, muitos jogos seguidos. Precisamos ter os 90 minutos intensos", falou.

Em tom discordante, Quinteros tratou de opinar sobre o momento atual da equipe, que para ele, não é tão ruim. "Se ganharmos o próximo jogo seremos primeiro no Brasileiro. Estamos bem nas copas e acho que há muita pressa e não se analisa o todo. Não entendo qual o drama, não jogamos de forma perfeita, mas creio que vamos melhorar", concluiu.

Do outro lado do confronto, questionado sobre qual equipe apresentou maiores dificuldades entre Godoy Cruz e Grêmio, o técnico do Grau, Angel Comizzo, falou sem pestanejar que os argentinos foram superiores aos gaúchos: "a mecânica de jogo do Godoy é diferente. Uma questão importante foi que o time deles não jogou em casa, e mesmo assim foi mais difícil'. O técnico dos peruanos ainda compartilhou que o clube veio para Porto Alegre com cinco desfalques, sendo três atacantes, um ponta e um volante de contenção.