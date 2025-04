Roqueiros britânicos do Uriah Heep apresentam turnê de despedida em Porto Alegre

Um dos mais antigos nomes da cena musical britânica, o grupo Uriah Heep deve realizar seu show de despedida em Porto Alegre nesta quinta-feira (10). A partir das 22h, o Bar opinião (rua José do Patrocínio, 834) receberá aquela que deve ser a turnê de encerramento das atividades da banda, intitulada The Magician's Farewell. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, entre R$ 100,00 e R$ 290,00.Criado no final dos anos 1960, o Uriah Heep conseguiu se consolidar como um dos grupos mais importantes do rock progressivo e do hard rock internacional. No repertório programado para esta quinta-feira, o grupo pretende apresentar alguns de seus maiores sucessos, como as canções Easy Livin, Gypsy e July Morning.A turnê The Magician’s Farewell teve início no Reino Unido, no começo do ano, e ainda pretende passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, além de outros países da América Latina.