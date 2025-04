Ministério Público questiona renúncia fiscal no 'Plano Diretor do 4º Distrito' de Porto Alegre

Programa +4D de Regeneração Urbana, mais conhecido como " Plano Diretor do 4º Distrito Lei Nº 960/22 As renúncias fiscais previstas no, mais conhecido como "", estão sendo questionadas na Justiça pelo Ministério Público gaúcho (MP-RS). Valendo desde outubro de 2022, aestabelece regramentos urbanísticos específicos para construir ou reformar imóveis na região, além de prever incentivos urbanísticos e tributários.

São os incentivos tributários que estão na mira do MP-RS: a renúncia de receita tributária relativa ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e ao imposto de transmissão intervivos (ITBI), que, de acordo com a norma em vigor, abrangem vários quarteirões em área dos bairros Floresta e São Geraldo. O órgão ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Tribunal de Justiça do Estado.

Pelo artigo 27 da norma questionada, imóveis enquadrados em alguns critérios terão nela determinados serão isentos do pagamento de IPTU até 2030 ou 2038. São beneficiados imóveis com Carta de Habitação ou intervenções realizadas que possam ser enquadradas no Regime Especial do Programa 4D e aprovado entre 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025 - ou seja, antes mesmo da aprovação da nova regra pelo Legislativo, em outubro de 2022.

Já no artigo 28 a lei trata do ITBI e atribui isenção do imposto, por exemplo, para os casos requeridos entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025. A isenção de IPTU é prevista na Lei Complementar Nº 7/1970; e a do ITBI pela Lei Complementar Nº 197/1989.

Ambos os casos tratam de renúncia de receita - no caso do IPTU, por até 15 anos. No entanto, a prefeitura de Porto Alegre, autora da proposta que resultou na Lei Nº 960/22, não apresentou estudos do impacto financeiro-orçamentário das medidas, o que fere previsão constitucional e motivou o questionamento do Ministério Público. O Executivo municipal teria inclusive feito referência à estimativa de impacto na fase de tramitação do projeto, "sem, contudo, anexá-la à proposição", diz o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, na petição inicial da Adin.

A ação data de 19 de fevereiro deste ano. Devem se manifestar nos autos do processo as partes indicadas como interessadas - Município de Porto Alegre, Câmara Municipal de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul. A intimação foi confirmada em 3 de abril e o prazo para resposta vai até maio. Em resposta à Coluna, a Procuradoria-Geral do Município informou que a ação está em análise.