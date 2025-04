Defesa Civil alerta para chuvas fortes e persistentes no Sul e Litoral gaúcho

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, nesta terça-feira (8), um aviso meteorológico emitido no último domingo (6) e ampliou a área sob risco de chuvas intensas. Agora, todo o Litoral gaúcho, além de regiões da Costa Doce e da Região Sul, está sob alerta vermelho — o nível mais alto de severidade — até amanhã. A previsão indica precipitação forte, persistente e volumosa, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento que podem alcançar 90 km/h.

Hoje, a instabilidade segue concentrada no Sul e na faixa litorânea. Em áreas do Litoral Médio e Norte e da Costa Doce, os acumulados podem atingir até 120 milímetros. O mar permanece agitado e os ventos variam entre 50 km/h e 80 km/h nessas regiões.

Para a quinta-feira, a previsão é de chuva moderada a forte ao longo da faixa litorânea e da Costa Doce, com volumes entre 15 e 40 mm. No entanto, em pontos do Litoral Médio, pode chover até 60 mm, e no Litoral Norte, os acumulados podem chegar a 125 mm.

O prognóstico hidrológico do Estado já aponta alerta máximo para inundações em algumas cidades do Litoral Norte e nas cabeceiras do Rio dos Sinos. Nessas áreas, o risco de alagamentos urbanos, enxurradas e deslizamentos de terra é elevado. Em outras regiões, os alertas variam entre os níveis laranja e amarelo, indicando atenção para a possibilidade de cheias em rios e arroios de menor porte, além de deslizamentos em áreas com declive acentuado.

Apesar das chuvas intensas das últimas 24 horas — com acumulados de até 90 mm em algumas localidades —, os principais rios do Estado seguem em condição de normalidade, ainda que com tendência de elevação ou estabilidade.

Ao mesmo tempo, a instabilidade começa a se afastar da maioria dos municípios e o sol volta a predominar em boa parte do território gaúcho, especialmente à tarde. No entanto, nas faixas Leste e Sul ainda há alternância entre períodos de nuvens e pancadas de chuva.

As temperaturas iniciam uma elevação gradual. No Oeste, a máxima pode chegar aos 27°C, enquanto nas demais regiões devem ficar entre 24°C e 26°C. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o dia será marcado por sol entre nuvens, com possibilidade de céu nublado em alguns períodos e chance de garoa esparsa. Amanhã, o tempo deve seguir com sol e variação de nuvens, com possibilidade de chuva passageira. A partir de sexta, o tempo se firma e o sol predomina.