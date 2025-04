Projeto 'Quinta às 5' promove exibição gratuita de documentários

O projeto Quinta às 5, desenvolvido pela Academia Rio-Grandense de Letras (ARL) retorna à cidade de Porto Alegre nesta quinta-feira (10). Com entrada gratuita, o evento deverá ser realizado na sede da ARL (rua dos Andradas, 1.234, 10º andar) Neste primeiro encontro de 2025, iniciado às 16h, a primeira atração é a exibição do documentário 100 Lírios de Érico, que reúne depoimentos de Clarissa e Luís Fernando, filhos do escritor gaúcho Érico Veríssimo. A iniciativa de promover sessões de cinema é uma novidade da nova temporada do projeto. Ao longo deste ano, a ideia é exibir um documentário diferente à cada segunda quinta-feira do mês, todos integrantes da coleção Conversa de Livraria, que falam sobre a vida e obra de escritores gaúchos de destaque. Nesta primeira edição, a ideia de dedicar uma homenagem a Érico Veríssimo também ocorre em decorrência dos 120 anos do nascimento do autor, celebrados em 2025. A diretora do filme, Luzimar Stricher comemora a oportunidade de exibir novamente o documentário. "Depois de 20 anos, ele continua atual. É um documento que não se apaga”.