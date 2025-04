South Summit Brazil 2025 começa nesta quarta-feira

reúne investidores, empresas e startups em uma agenda de conteúdo voltada à inovação, sustentabilidade, tecnologia e transformação social. Nos três dias de programação, o evento estará aberto ao público das 9h às 20h. A expectativa da organização é receber mais de 24 mil participantes no Cais Mauá, além de reunir mais de mil investidores e 150 fundos de investimento. Começa nesta quarta-feira (09) a edição de 2025 do South Summit Brazil, evento queem uma agenda de conteúdo voltada à inovação, sustentabilidade, tecnologia e transformação social. Nos três dias de programação, o evento estará aberto ao público das 9h às 20h. A expectativa da organização éno Cais Mauá, além de reunir mais de mil investidores e 150 fundos de investimento.

O tema da edição deste ano será Beyond Resilience (Além da resistência, em português), influenciado pelo momento vivido pelo Rio Grande do Sul após a tragédia climática de maio de 2024. Entre os destaques previstos na programação, estão os painéis “Cultura como ferramenta de gestão: IA, liderança e crescimento organizacional”, “Como a mídia social impulsiona o varejo físico” e “O Futuro da Mobilidade: Eletrificação e Sustentabilidade”.

Em 2025, o SSB também realiza pela segunda vez a iniciativa Women @ South Summit, voltada à ampliação da presença feminina no ecossistema de inovação e negócios.

Relacionado ao tema desta edição, o South Summit Brazil está lançando o programa Impulsa RS, criado para apoiar empreendedores gaúchos afetados pela cheia do ano passado. A iniciativa visa acelerar a retomada econômica por meio do acesso a crédito, mentoria especializada e capacitação executiva.

O South Summit Brazil 2025 será realizado em quatro armazéns do Cais Mauá, em uma área que totaliza 38 mil m². Por ter sido um dos locais mais afetados pela cheia do ano passado, o Cais é um dos símbolos da recuperação do Estado. A programação do evento será distribuída em sete palcos, incluindo seis localizados no próprio Cais Mauá, e um outro, a Masterclass Room, instalado na Usina do Gasômetro.

O RS Innovation Stage, espaço que funcionará como base do governo do Estado durante o evento, terá capacidade 56% maior na comparação com a edição do ano passado. Com 263 metros, o local poderá acomodar até 125 pessoas sentadas.

Do ponto de vista gastronômico, o evento contará com quatro praças de alimentação, incluindo um restaurante buffet. A estrutura também possui 20 pontos de hidratação distribuídos pelo espaço.