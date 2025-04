Participantes do South Summit terão transfer gratuito para o BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul irá disponibilizar transfer gratuito para os participantes do South Summit Brazil no Cais Mauá, que começa nesta quarta-feira (9), e desejam aproveitar a infraestrutura do empreendimento. Durante o evento, que vai até sexta-feira (11), restaurantes do shopping também estarão com ações especiais nos menus de almoço e jantar. Participam as operações Pobre Juan, Bah, Outback, Roister, Applebee’s, Sommelier, PKC, Ô Xiss e O’Pasta.

• LEIA TAMBÉM: Montagem do South Summit Brazil 2025 segue intensa em meio à chuva



Para utilizar o transfer, basta dirigir-se aos pontos de embarque e apresentar a credencial do evento. Serão dez horários de ida do South Summit até o shopping, entre 11h30 e 19h30, e nove de retorno ao Cais, entre 12h e 19h30.





Transfer BarraShoppingSul - South Summit



Data: de 09 a 11 de abril



Ponto de embarque no BarraShoppingSul: portaria B



Horários: 12h, 12h30, 12h45, 13h15, 13h30, 14h, 14h15, 14h45, 19h30



Ponto de embarque no South Summit: Av. Presidente João Goulart (ambos os sentidos) próximo ao pórtico de entrada do evento



Horários: 11h30, 12h, 12h15, 12h45, 13h, 13h30, 13h45, 14h15, 18h30, 19h30



Operações com menu especial: Pobre Juan, Bah, Outback, Roister, Applebee’s, Sommelier, PKC, Ô Xiss e O’Pasta. Para utilizar o transfer,. Serão dez horários de ida do South Summit até o shopping, entre 11h30 e 19h30, e nove de retorno ao Cais, entre 12h e 19h30.Data: de 09 a 11 de abrilPonto de embarque no BarraShoppingSul: portaria BHorários: 12h, 12h30, 12h45, 13h15, 13h30, 14h, 14h15, 14h45, 19h30Ponto de embarque no South Summit: Av. Presidente João Goulart (ambos os sentidos) próximo ao pórtico de entrada do eventoHorários: 11h30, 12h, 12h15, 12h45, 13h, 13h30, 13h45, 14h15, 18h30, 19h30Operações com menu especial: Pobre Juan, Bah, Outback, Roister, Applebee’s, Sommelier, PKC, Ô Xiss e O’Pasta.