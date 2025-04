Montagem do South Summit Brazil 2025 segue intensa em meio à chuva

A chuva na tarde desta segunda-feira (7) em Porto Alegre não parou o trabalho de montagem da estrutura que receberá o South Summit Brazil 2025 a partir da próxima quarta-feira (9). A organização segue em ritmo intenso para os últimos ajustes dos armazéns no complexo no Cais Mauá. A edição deste ano terá como tema 'Além da resistência', influenciado pelo momento vivido pelo Rio Grande do Sul após a tragédia climática de maio de 2024. Com foco na inovação e na resiliência necessárias para a retomada econômica e social, esta edição do South Summit terá sete palcos com painéis e apresentações, incluindo a Arena Stage e o RS Innovation Stage.

O SSB 2025 será realizado em quatro armazéns do Cais Mauá e ocupará 38 mil m², rigorosamente a mesma área que a edição do ano passado. Por ter sido um dos locais mais afetados pela cheia do ano passado, o Cais é um dos símbolos da recuperação do Estado. A estimativa é de que 24 mil pessoas circulem pelo local durante os três dias de evento.

Principal espaço do SSB, a Arena Stage está recebendo ajustes finais para receber o público. O palco foi montado e, acima dele, já está funcionando um telão. Outros telões, de menor porte, foram instalados de forma pendente no teto, para facilitar a visualização do palco. Até o meio da tarde, as cadeiras ainda não haviam sido organizadas dentro da Arena Stage. A arquibancada de ferro, por outro lado, já estava posicionada no fundo do salão.

O RS Innovation Stage, espaço que funcionará como base do governo do Estado durante o evento, também está em fase final de preparação. Com 263 metros, o local terá capacidade 56% maior na comparação com a edição do ano passado, podendo receber até 125 pessoas sentadas. Segundo informações do governo do RS, a estrutura do Innovation Stage contará com uma rampa e acesso lateral para cadeirantes, a fim de tornar o local mais acessível. O espaço deverá receber mais de 50 painéis, com mais de 140 participantes. O governo, por sua vez, também estará presente em outros palcos e no marketplace, local que está sendo montado para receber expositores e que poderá gerar novos negócios para o Rio Grande do Sul.

O cronograma de montagem da estrutura do evento foi prejudicado pelo temporal que atingiu Porto Alegre na segunda-feira passada, dia 31 de março. Em nota, a assessoria da South Summit comunicou que parte da estrutura que já havia sido montada foi danificada. Para acelerar o processo de limpeza e recuperação do espaço, a organização do evento precisou reforçar a equipe que atuava no local.

Os estragos deixados pela cheia do Guaíba de maio do ano passado também foram reparados. A estrutura de guarda-corpo precisou ser reinstalada e o sistema de esgoto, restaurado. Além disso, algumas portas deslocadas pela força da água foram recolocadas.